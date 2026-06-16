Padre e hijo fueron apuñalados tras partido de fútbol: "Vamos a realizar la denuncia, esto se tiene que terminar"

La Policía de Florida investiga el ataque con un cuchillo a un joven y a su padre luego de un partido de fútbol de la generación 2015.

Los jóvenes que tienen entre 13 y 14 años jugaban un partido definitorio del departamento. Al finalizar el encuentro, el atacante se encontró con los rivales, terminando a golpes de puño y luego apuñalando a un padre en la ingle y al joven en las piernas y en las manos.

"Me dolió muchísimo en general, yo ya estoy grande, porque vi cómo lastimaban a mi hijo y yo no podía hacer nada porque es un menor. Te llena de impotencia todas las cosas. Es lamentable que esté pasando (...) no fue fuera del predio, fue adentro del predio que pasó. La verdad que a mí me dio vergüenza ajena y mucha tristeza por los jueces por las cosas que les gritan", manifestó el padre agredido.

El agresor está identificado y llevado a la seccional correspondiente.