CRIMEN EN BARRIO IDEAL

Padre de adolescente baleado: "Llegó el guacho por atrás, con arma en la mano, y tirando tiros en los pies de él"

"Venía una patrulla y la patrulla me lo trajo hasta acá. Me dijeron que está gravísimo. No saben dónde está metida la bala en la cabeza", contó.