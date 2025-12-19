La directora de Salud Pública Fernanda Nozar aseguró que la muerte del paciente con hepatitis B no fue determinada por esta enfermedad.
Paciente que murió con hepatitis B "tenía otras alteraciones que determinaron el fallecimiento", informó Nozar
La directora de Salud Pública informó que en el año fallecieron dos pacientes con hepatitis B, pero que en ninguno de los casos fue la causa determinante y que "no es un elemento de alarma".
"Tenía otras alteraciones que determinaron el fallecimiento, no obstante genera la información en cuanto a los reportes", dijo la directora.
"En el año llevamos dos muertes de personas con hepatitis B, no determinadas por la enfermedad directamente. No es un elemento de alerta. La hepatitis B se puede transmitir por diferentes vías, hay medidas de prevención, de tratamiento y de seguimiento y de hecho para el país no es un problema de salud", remarcó.
Ministerio de Salud Pública reportó el fallecimiento de un paciente con hepatitis B
El Ministerio de Salud Pública reportó este jueves el fallecimiento de un paciente con hepatitis B en la semana del 30 de noviembre al 6 de diciembre, según los datos del boletín epidemiológico.
"En 2025, hasta la semana epidemiológica 49, los casos de hepatitis B registrados corresponden a adultos de entre 18 y 87 años de edad, con un promedio de 45,8 años. El 53,8 % de los casos corresponde a mujeres y el 46,2 % a hombres. Diez casos requirieron internación, ocho con buena evolución, mientras que los otros dos casos fallecieron", informó Salud Pública. Uno de esos fallecimientos se registró en la semana reportada, de acuerdo a la comparativa de los datos.
Hasta el 6 de diciembre, se detectaron 158 casos de la enfermedad, diez menos que en igual período del año pasado. El 57,6% de los casos registrados en 2025 fue en Montevideo, el 11,4% en Maldonado y 8,9% en Canelones. También, hubo casos en los restantes departamentos del país, con excepción de Cerro Largo, Río Negro y Tacuarembó.
La hepatitis B es una infección viral que ataca al hígado y puede causar una enfermedad tanto aguda como crónica. El virus se transmite con mayor frecuencia de madre a hijo durante el nacimiento y el parto, en la primera infancia, así como a través del contacto con sangre u otros fluidos corporales durante las relaciones sexuales con una pareja infectada, inyecciones peligrosas o exposición a instrumentos afilados, recuerda la Organización Mundial de la Salud (OMS).
