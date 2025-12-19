Paciente que murió con hepatitis B "tenía otras alteraciones que determinaron el fallecimiento", informó Nozar

La directora de Salud Pública Fernanda Nozar aseguró que la muerte del paciente con hepatitis B no fue determinada por esta enfermedad .

"Tenía otras alteraciones que determinaron el fallecimiento, no obstante genera la información en cuanto a los reportes", dijo la directora.

"En el año llevamos dos muertes de personas con hepatitis B, no determinadas por la enfermedad directamente. No es un elemento de alerta. La hepatitis B se puede transmitir por diferentes vías, hay medidas de prevención, de tratamiento y de seguimiento y de hecho para el país no es un problema de salud", remarcó.

El Ministerio de Salud Pública reportó este jueves el fallecimiento de un paciente con hepatitis B en la semana del 30 de noviembre al 6 de diciembre, según los datos del boletín epidemiológico.

"En 2025, hasta la semana epidemiológica 49, los casos de hepatitis B registrados corresponden a adultos de entre 18 y 87 años de edad, con un promedio de 45,8 años. El 53,8 % de los casos corresponde a mujeres y el 46,2 % a hombres. Diez casos requirieron internación, ocho con buena evolución, mientras que los otros dos casos fallecieron", informó Salud Pública. Uno de esos fallecimientos se registró en la semana reportada, de acuerdo a la comparativa de los datos.

Hasta el 6 de diciembre, se detectaron 158 casos de la enfermedad, diez menos que en igual período del año pasado. El 57,6% de los casos registrados en 2025 fue en Montevideo, el 11,4% en Maldonado y 8,9% en Canelones. También, hubo casos en los restantes departamentos del país, con excepción de Cerro Largo, Río Negro y Tacuarembó.

La hepatitis B es una infección viral que ataca al hígado y puede causar una enfermedad tanto aguda como crónica. El virus se transmite con mayor frecuencia de madre a hijo durante el nacimiento y el parto, en la primera infancia, así como a través del contacto con sangre u otros fluidos corporales durante las relaciones sexuales con una pareja infectada, inyecciones peligrosas o exposición a instrumentos afilados, recuerda la Organización Mundial de la Salud (OMS).