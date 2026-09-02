Pablo Laurta irá a juicio por el triple homicidio: la Justicia argentina fijó audiencia para marzo de 2027

La Justicia argentina fijó para el 8 de marzo de 2027 el inicio del juicio oral contra el uruguayo Pablo Laurta por los asesinatos de Luna Giardina y Mariel Zamudio, cometidos en octubre de 2025 en Córdoba.

La acusación incluye homicidio calificado por el vínculo, alevosía y violencia de género. Laurta llegará al juicio como único acusado por los femicidios.

Además, el uruguayo está imputado en Entre Ríos por el homicidio del remisero Martín Palacio, un caso que sigue bajo investigación judicial.

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Laurta fue trasladado desde un penal de Entre Ríos al Complejo Carcelario N.° 2 de Cruz del Eje, en Córdoba, donde permanecerá al menos hasta el comienzo del juicio.

A estos casos se sumó una investigación por tenencia de material de abuso sexual infantil, luego de que investigadores encontraran contenido de ese tipo en uno de sus celulares.

Laurta también había sido denunciado por familiares de las víctimas por presuntas amenazas realizadas desde la cárcel.