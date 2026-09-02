RECIBÍ EL NEWSLETTER
uruguayo en argentina

Pablo Laurta irá a juicio por el triple homicidio: la Justicia argentina fijó audiencia para marzo de 2027

El juicio oral contra el uruguayo comenzará el 8 de marzo de 2027. Será juzgado por los asesinatos de su expareja, su exsuegra y un remisero.

Pablo Laurta, detenido por la Policía Argentina.

Pablo Laurta, detenido por la Policía Argentina.

La Justicia argentina fijó para el 8 de marzo de 2027 el inicio del juicio oral contra el uruguayo Pablo Laurta por los asesinatos de Luna Giardina y Mariel Zamudio, cometidos en octubre de 2025 en Córdoba.

La acusación incluye homicidio calificado por el vínculo, alevosía y violencia de género. Laurta llegará al juicio como único acusado por los femicidios.

Además, el uruguayo está imputado en Entre Ríos por el homicidio del remisero Martín Palacio, un caso que sigue bajo investigación judicial.

el brou inicio un sumario con separacion del cargo al gerente de la sucursal de pando tras robo millonario
Seguí leyendo

El BROU inició un sumario con separación del cargo al gerente de la sucursal de Pando tras robo millonario

Laurta fue trasladado desde un penal de Entre Ríos al Complejo Carcelario N.° 2 de Cruz del Eje, en Córdoba, donde permanecerá al menos hasta el comienzo del juicio.

A estos casos se sumó una investigación por tenencia de material de abuso sexual infantil, luego de que investigadores encontraran contenido de ese tipo en uno de sus celulares.

Laurta también había sido denunciado por familiares de las víctimas por presuntas amenazas realizadas desde la cárcel.

Temas de la nota

Lo más visto

video
MONTEVIDEO

Un alumno de Facultad de Medicina apuñaló a una compañera de clase; la víctima tiene 19 años
Robo en vehículos

Fiscal advierte por robos con inhibidores de señal: de qué se trata y cómo prevenirlos
CONFERENCIA

Elecciones del BPS se realizan el 22 de noviembre y son obligatorias: los detalles
PRONÓSTICO NUBEL CISNEROS

Primavera "complicada para el turismo y el agro", temperaturas de verano y tormentas "cada vez más frecuentes"
CANELONES

Militar a contramano causó siniestro fatal en Las Piedras; iba con tres menores en salida no autorizada de INAU

Te puede interesar

El BROU inició un sumario con separación del cargo al gerente de la sucursal de Pando tras robo millonario
BANCO REPÚBLICA

El BROU inició un sumario con separación del cargo al gerente de la sucursal de Pando tras robo millonario
Paro y movilización de estudiantes de la Facultad de Medicina tras intento de femicidio a una compañera por parte de un alumno
Sociedad

Paro y movilización de estudiantes de la Facultad de Medicina tras intento de femicidio a una compañera por parte de un alumno
Liceo 1 de Salinas. Foto: Facebook del Liceo de Salinas.
TRAS INTENTO DE FEMICIDIO

Exalumnos del liceo de Salinas denuncian abusos durante años del estudiante de Facultad de Medicina que apuñaló a una compañera

Dejá tu comentario