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CALLE 3 Y COSTA Y LARA

Investigan homicidio en Carrasco Norte: un hombre fue encontrado con varios disparos en la vía pública

Una persona lo trasladó a un centro de salud donde falleció; presentaba impactos de bala en la cara, axila y antebrazo izquierdo,

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La Policía investiga el homicidio de un hombre ocurrido en la noche de este sábado en el barrio Carrasco Norte

Efectivos de Zona Operacional II fueron alertados por una persona herida de arma de fuego en la intersección de la Calle 3 y Costa y Lara.

Una vez en el lugar constataron que el herido había sido trasladado a un centro de salud por una persona.

imputaron a un hombre por el homicidio de otro cuyo cuerpo fue encontrado en vivienda en llamas
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Imputaron a un hombre por el homicidio de otro cuyo cuerpo fue encontrado en vivienda en llamas

Posteriormente, personal médico le diagnosticó herida de arma de fuego en cara, axila y antebrazo izquierdo, constatando el fallecimiento.

En la escena se encontraron unas 15 vainas 9 mm.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica.

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