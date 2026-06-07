La Policía investiga el homicidio de un hombre ocurrido en la noche de este sábado en el barrio Carrasco Norte
Investigan homicidio en Carrasco Norte: un hombre fue encontrado con varios disparos en la vía pública
Una persona lo trasladó a un centro de salud donde falleció; presentaba impactos de bala en la cara, axila y antebrazo izquierdo,
Efectivos de Zona Operacional II fueron alertados por una persona herida de arma de fuego en la intersección de la Calle 3 y Costa y Lara.
Una vez en el lugar constataron que el herido había sido trasladado a un centro de salud por una persona.
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Imputaron a un hombre por el homicidio de otro cuyo cuerpo fue encontrado en vivienda en llamas
Posteriormente, personal médico le diagnosticó herida de arma de fuego en cara, axila y antebrazo izquierdo, constatando el fallecimiento.
En la escena se encontraron unas 15 vainas 9 mm.
En el lugar trabajó personal de Policía Científica.
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