Investigan homicidio en Carrasco Norte: un hombre fue encontrado con varios disparos en la vía pública

La Policía investiga el homicidio de un hombre ocurrido en la noche de este sábado en el barrio Carrasco Norte

Efectivos de Zona Operacional II fueron alertados por una persona herida de arma de fuego en la intersección de la Calle 3 y Costa y Lara.

Una vez en el lugar constataron que el herido había sido trasladado a un centro de salud por una persona.

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Posteriormente, personal médico le diagnosticó herida de arma de fuego en cara, axila y antebrazo izquierdo, constatando el fallecimiento.

En la escena se encontraron unas 15 vainas 9 mm.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica.