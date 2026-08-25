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AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

OSE posterga por 60 días el vencimiento de las facturas de clientes desplazados por las inundaciones

La extensión del plazo es para los servicios de agua potable y saneamiento, tanto para familias evacuadas y autoevacuadas.

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OSE informó en su página web de la postergación por 60 días de los vencimientos de las facturas para usuarios evacuados y autoevacuados por las inundaciones que afectan distintas zonas del país.

Según el comunicado, la medida forma parte de las acciones de contingencia del organismo ante las afectaciones provocadas por El Niño, orientadas a brindar una respuesta adecuada a las personas y familias que se encuentran atravesando esta situación.

En este marco, OSE también dispuso recientemente la conformación de un comité de emergencias, con el objetivo de fortalecer la coordinación y la capacidad de prevención y respuesta ante las posibles afectaciones derivadas del fenómeno meteorológico.

La postergación de los vencimientos busca contemplar la situación de las familias que debieron abandonar sus hogares, tanto aquellas que fueron evacuadas en el marco de los operativos coordinados por el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) y las autoridades locales, como quienes debieron desplazarse por sus propios medios ante el avance de las aguas.

La empresa pública continuará monitoreando la evolución de la situación y coordinando acciones con los organismos que participan en la atención de la emergencia. La información se encuentra disponible en www.ose.com.uy.

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