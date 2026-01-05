OSE dio respuesta a vecinos del Cordón que reclamaban por problemas con el suministro de agua potable

OSE informó este lunes que realiza tareas técnicas para normalizar la presión del servicio de agua potable sobre la calle Javier Barrios Amorín en la zona del Cordón , tras el reclamo de varios vecinos.

Los afectados contaron a Subrayado que el problema en el suministro comenzó de un momento para otro en la noche del 28 de diciembre. "Pasamos altas temperaturas, las fiestas de fin de año sin una gota de agua", aseguraron.

Este lunes, OSE dio detalles de las actuaciones de la empresa en ese inconveniente. Aseguró que el primer llamado ingresó el domingo 28 y que técnicos constataron que había suministro de agua, aunque con menor presión que la habitual.

La empresa indicó que en el transcurso de esa semana se realizaron cateos y reparaciones menores, en función de las situaciones que se detectaron en el lugar. OSE no constató una rotura visible y desde un primer momento los técnicos manejaron la hipótesis de una posible obstrucción en la red.

Se sustituyó un tramo de cañería y se procedió al desarme de algunos servicios, en los que se constató el suministro normal. "Si bien las tareas realizadas permitieron una mejora en la presión, el servicio aún no se encuentra completamente normalizado", informó OSE, que continuará los trabajos de verificación para detectar otras incidencias en la red.

Desde la empresa, aseguran que los usuarios cuentan con suministro de agua, aunque con una presión reducida.

La afectación comprende aproximadamente dos cuadras, principalmente en edificios que cuentan con tanques de reserva, lo que en algunos casos complejiza el abastecimiento. El 1º de enero, OSE dispuso el envío de un camión cisterna para reforzar el suministro.