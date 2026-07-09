OSE abrió un llamado laboral con un salario superior a $130.000 mensuales

Foto: FocoUy. Parte de la fachada de la sede central de OSE, en Cordón.

OSE abrió un nuevo llamado laboral para cubrir una vacante de consultor abogado en Montevideo, con una remuneración nominal que supera los $130.000 mensuales.

La convocatoria está dirigida a profesionales que cumplan con las condiciones establecidas en las bases del concurso y que cuenten con la formación y experiencia requeridas para desempeñar el cargo.

La persona seleccionada cumplirá funciones en la sede del organismo, bajo el régimen horario previsto para esta posición.

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Las postulaciones se realizan de forma online a través de los canales habilitados por OSE. Allí también pueden consultarse las bases completas, los requisitos excluyentes, la documentación exigida y demás detalles del proceso de selección.

Según informó el organismo, toda la información oficial del llamado y el formulario de inscripción están disponibles en su sitio de oportunidades laborales. El plazo para postularse vence el miércoles 22 de julio.

Mirá las bases del llamado en el siguiente documento y cómo postular.