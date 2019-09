Oscar Andrade identifica a Lacalle Pou y Talvi como "la fórmula del British School"

Los dichos de Andrade se enmarcan en el lanzamiento del sublema "Unidad para los Cambios" que nuclea a seis grupos frenteamplistas -encabezados por el Partido Comunista y Lista Amplia- que apoyan respectivamente al dirigente de la construcción y a Carolina Cosse, exministra y exprecandidata.

A esta unión política se unió también el Espacio 567 (Partido por la Victoria del Pueblo) que llevará al exsocialista Roberto Conde al Senado.

"No tengo nada contra el colegio ese", aclaró Andrade, pero destacò que "las coincidencias" entre Talvi y Lacalle "van más allá de la procedencia".

En su discurso, continuó con su razonamiento: "No nos extraña que no tengan una vida sindical, social, gremial en ningún lado. Nunca en una cooperativa, nunca en una organización de derechos humanos, nunca en un 20 de mayo, nunca en un 8 de marzo, nunca en la Marcha de la Diversidad".

Andrade dijo que "las derechas" pueden ser "más o menos moralistas", "más agnósticas o más creyentes", "más o menos autoritarias" o "más o menos liberales".

Sin embargo, destacó, siempre tienen una "coincidencia radical", explicó.

"Siempre están en contra de que los sectores populares se organicen, reivindiquen, luchen, se movilicen, y vayan construyendo una democracia de otra calidad. No resisten archivos", argumentó.

El dirigente del Sunca dijo que la oposición tuvo "casi un orgasmo colectivo" tras la victoria de Mauricio Macri en Argentina.

Recordó que al líder del Partido de la Gente, Edgardo Novick, se lo vio "emplumado" en la frontera celebrando la llegada al poder de Jair Bolsonaro en Brasil.

"Ahora parece que no tienen nada que ver con nada", señaló. "Claro, es muy difícil defender procesos políticos que hundieron a la mayoría de sus pueblos".

También dijo que los votos de la derecha no están cuando "hubo que resolver que el Uruguay dejara de ser un país donde murieran mujeres pobres en abortos clandestinos".

"El voto (de la derecha) no está", señaló Andrade. "Cuando hubo que resolver el derecho a la negociaciòn colectiva, a las libertades sindicales, al matrimonio igualitario, sus votos no están, sus manos no se levantan".

El dirigente gremial y ahora candidato al Senado sostuvo que el electorado en octubre debe "elegir" entre "que existe pan en la mesa o la indiferencia", entre "el odio y la convivencia", entre "los derechos y los privilegios", entre "la perspectiva de justicia social o la especulación", entre "el país del trabajo y la especulación".