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AMBIENTE

Ortuño respondió críticas de la oposición por Casupá y aseguró que habrá "medidas de compensación ambiental"

El ministro de Ambiente habló sobre la necesidad de la obra tras lo que ocurrió en 2023 con la crisis hídrica.

ortuño

El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, respondió a las criticas de la oposición que señalan problemas ambientales que podría generar la construcción de la represa de Casupá.

El ministro aseguró que la obra está pensada "en el marco del desarrollo de políticas de cuidado y protección del ambiente" y remarcó que es necesaria su construcción, algo que quedó comprobado en la crisis hídrica del 2023, para "aumentar las reservas de agua dulce para que no volvamos a tener episodios de tener que ir a comprar agua potable embotellada o que se nos rompan los calefones por mala calidad de agua".

"Vamos a construir el proyecto de Casupá con las medidas de compensación ambiental, que resulten del proceso de evaluación que se está realizando ya desde hace varios meses con actualización de los informes, no solo de nuestros equipos en el Ministerio de Ambiente, que son los mismos que vienen trabajando en evaluación de impacto ambiental en las distintas administraciones y que son de capacidad y prestigio probado, sino que también la OSE está realizando la actualización del estudio presentado oportunamente, y además, hemos resuelto como Ministerio articular las acciones para contar con el asesoramiento de la Universidad de la República, Facultad de Ingeniería y Facultad de Ciencias, y de expertos internacionales", indicó.

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