RECIBÍ EL NEWSLETTER
CASA DEL PARTIDO COLORADO

Orsi y Cosse participaron del aniversario del expresidente Sanguinetti: "Ha dado señales más allá de las posiciones políticas", dijo el mandatario

El festejo se realizó este martes en la Casa del Partido Colorado y contó además, con la presencia de los expresidentes Luis Alberto Lacalle Herrera y Luis Lacalle Pou, entre otras autoridades.

Foco Uy

Foco Uy

Foco Uy

Foco Uy

Foco Uy

Foco Uy

Foco Uy

Foco Uy

Foco Uy

Foco Uy

Foco Uy

Foco Uy

Foco Uy

Foco Uy

Foco Uy

Foco Uy

El expresidente Julio María Sanguinetti fue homenajeado este martes en la Casa del Partido Colorado por su aniversario 90 que cumplirá el próximo 6 de enero.

El festejo adelantado contó con la asistencia del presidente Yamandú Orsi y la vicepresidenta Carolina Cosse, además de los expresidentes Luis Alberto Lacalle Herrera y Luis Lacalle Pou, entre otras autoridades.

"Nos estamos dando un lujo de poder conversar cada tanto con gente del conocimiento y la experiencia de Don Julio María. Tengo esa suerte hoy desde la Presidencia de poder levantar un teléfono y hablar cuando es necesario y a su vez lo hace él también. Ese tipo de actitudes y generosidad no se da en todos lados", manifestó Orsi.

la interpelacion a mahia por actuacion de jutep en caso danza finalizo sin mayoria en ninguna de las mociones
Seguí leyendo

La interpelación a Mahía por actuación de Jutep en caso Danza finalizó sin mayoría en ninguna de las mociones

Y añadió: "Sanguinetti es por supuesto parte de nuestra historia, de la historia que a mí me tocó vivir en la actividad política de mi origen, de mi nacimiento a la política, pero además creo que ha dado señales más allá de las posiciones políticas en cada uno de los temas de que es posible hacer política, debatir política sin volar los puentes que son necesarios para mantener una comunidad en armonía".

El expresidente Lacalle Pou dijo que asistió porque es un homenaje a un expresidente, para agradecer y reconocer al Partido Colorado y a Sanguinetti en la coalición.

"A pesar de las distintas edades, no mucha, pero distintas edades y eventuales diferencias que podamos haber tenido, con el presidente Sanguinetti generamos una relación política, pero sobre todo una relación de afecto personal", destacó.

Por su parte, el homenajeado manifestó su alegría por el festejo.

"Es una felicidad enorme y una instancia republicana más", dijo el líder colorado tras ser consultado sobre la presencia de Orsi y Cosse. Y agregó: "Son la expresión de la sobrevivencia de los viejos luchadores que siempre hemos estado. Les agradezco a todo, para mí es un enorme honor que esté el Presidente de la República".

PRESIDENTES SANGUINETTI

Temas de la nota

Lo más visto

video
MALDONADO

Comerciante que abusó sexualmente de adolescente a la que hacía trabajar en su almacén fue enviado a prisión
persecución, tiroteo y abatimiento

Enfrentamiento a tiros en Cerrito termina con un abatido, un detenido y dos fugados
CONSTRUCCIÓN DE PATRULLAS OCEÁNICAS

Lazo afirmó que si Cardama no cumple próximo hito "estaría cayendo el contrato" y maneja "por lo menos dos alternativas"
COMUNICADO PÚBLICO

Comisión del PIT-CNT que promueve impuesto al patrimonio de las personas más ricas salió al cruce de Oddone
MALDONADO

"Para el verano que viene hay que hacer una prueba sacando los ómnibus de Punta del Este", dijo el intendente Abella

Te puede interesar

Imputaron al sobrino del anciano de 84 años asesinado en su casa de La Teja
PRISIÓN PREVENTIVA POR 120 DÍAS

Imputaron al sobrino del anciano de 84 años asesinado en su casa de La Teja
Joven de 20 años se encuentra grave tras ser embestida por un ómnibus, en la zona de Belvedere
SINIESTRO DE TRÁNSITO

Joven de 20 años se encuentra grave tras ser embestida por un ómnibus, en la zona de Belvedere
Foto: Mª Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Escena del tiroteo en Cerrito de la Victoria. video
persecución, tiroteo y abatimiento

Enfrentamiento a tiros en Cerrito termina con un abatido, un detenido y dos fugados

Dejá tu comentario