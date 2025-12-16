Orsi y Cosse participaron del aniversario del expresidente Sanguinetti: "Ha dado señales más allá de las posiciones políticas", dijo el mandatario

El expresidente Julio María Sanguinetti fue homenajeado este martes en la Casa del Partido Colorado por su aniversario 90 que cumplirá el próximo 6 de enero.

El festejo adelantado contó con la asistencia del presidente Yamandú Orsi y la vicepresidenta Carolina Cosse , además de los expresidentes Luis Alberto Lacalle Herrera y Luis Lacalle Pou, entre otras autoridades.

"Nos estamos dando un lujo de poder conversar cada tanto con gente del conocimiento y la experiencia de Don Julio María. Tengo esa suerte hoy desde la Presidencia de poder levantar un teléfono y hablar cuando es necesario y a su vez lo hace él también. Ese tipo de actitudes y generosidad no se da en todos lados", manifestó Orsi.

Seguí leyendo La interpelación a Mahía por actuación de Jutep en caso Danza finalizó sin mayoría en ninguna de las mociones

Y añadió: "Sanguinetti es por supuesto parte de nuestra historia, de la historia que a mí me tocó vivir en la actividad política de mi origen, de mi nacimiento a la política, pero además creo que ha dado señales más allá de las posiciones políticas en cada uno de los temas de que es posible hacer política, debatir política sin volar los puentes que son necesarios para mantener una comunidad en armonía".

El expresidente Lacalle Pou dijo que asistió porque es un homenaje a un expresidente, para agradecer y reconocer al Partido Colorado y a Sanguinetti en la coalición.

"A pesar de las distintas edades, no mucha, pero distintas edades y eventuales diferencias que podamos haber tenido, con el presidente Sanguinetti generamos una relación política, pero sobre todo una relación de afecto personal", destacó.

Por su parte, el homenajeado manifestó su alegría por el festejo.

"Es una felicidad enorme y una instancia republicana más", dijo el líder colorado tras ser consultado sobre la presencia de Orsi y Cosse. Y agregó: "Son la expresión de la sobrevivencia de los viejos luchadores que siempre hemos estado. Les agradezco a todo, para mí es un enorme honor que esté el Presidente de la República".