PRISIÓN PREVENTIVA POR 120 DÍAS

Imputaron al sobrino del anciano de 84 años asesinado en su casa de La Teja

El hombre de 34 años deberá cumplir 120 días de prisión preventiva mientras continúa la investigación; fue imputado por la presunta autoría de un delito de homicidio.

Fue imputado este martes el sobrino del hombre del anciano de 84 años asesinado en La Teja y cuyo cuerpo fue hallado el lunes en su casa de las calles Concordia y José Mármol.

La Justicia formalizó la investigación por la presunta autoría de un delito de homicidio. Como medida cautelar, el hombre, de 34 años, deberá cumplir prisión preventiva por el plazo de 120 días.

El caso

El cuerpo fue encontrado sobre la hora 11:00 del pasado lunes. La Policía llegó al lugar tras un llamado al 911 que alertó sobre una puerta violentada. Con autorización de un familiar, los efectivos ingresaron a la vivienda y hallaron a la víctima tendida sobre la cama, con cortes y golpes en la cabeza. La puerta del fondo estaba forzada, mientras que la del frente no tenía tranca.

En otro dormitorio se encontraba la hermana del hombre, que se desplaza en silla de ruedas y tiene dificultades de movilidad. Fue encontrada en buen estado de salud.

Policía Científica trabajó en la escena y constató que, además de las lesiones en la cabeza y hematomas en la cara, el cuerpo estaba cubierto con una sábana y prendas de vestir.

