Orsi: "Tengo sensación de que toda la gestión de este gobierno se concentra en el último año"

"Me comprometo a que las cifras (de seguridad) que van a estar sobre la mesa serán reales, aunque nos duela, no maquilladas", apuntó, respecto a cifras de delitos, del Ministerio del Interior.

Junto a Carolina Cosse, coincidió en que es necesario una "campaña de recuperación territorial". La candidata a vicepresidenta lamentó que en algunos barrios el Estado se retiró.

Respecto a allanamientos nocturnos, dijo que hay que buscar mecanismos para que la Policía y la Justicias no estén "con las manos atadas". "La clave está en qué se considera hogar. Hoy allanamientos nocturnos hay, en un depósito por ejemplo".

"No podemos encarar una campaña electoral como un carnaval de las promesas", dijo Orsi. Y agregó; "Uno puede sacar cuatro o cinco ideas al vuelo, que tienen marketing, como 136 liceos o no bajar combustibles, o hacer 50 mil vivienadas. Ponemos números y capaz que nos trae un rédito importante. Como nosotros no tiramos promesas al vuelo, surge que el Frente Amplio no tiene propuestas".

Señaló: "Nuestras propuestas son serias, nos comprometemos, no con tres bolasos para engañar gente. Honestidad. No nos perdonen si hacemos un manoseo con expectativas de la gente. Quienes hoy conducen los destinos de este país tienen obsesión de decir. Nosotros fundamos todos".

"Nosotros no consideramos que tenemos la verdad en un puño, no tenemos tanta soberbia, sino que somos capaces de entender que el Uruguay es uno solo", agregó el candidato.