Orsi sobre seguridad y críticas al ministro del Interior: "Nos cuesta mucho decir que el otro está haciendo las cosas bien"

El presidente Yamandú Orsi habló este jueves al mediodía en rueda de prensa y entre otras cosas fue consultado sobre las críticas de la oposición al ministro del Interior Carlos Negro y, en general, a la política de seguridad que lleva adelante el gobierno.

“Van a seguir existiendo (las críticas) porque en la lógica de gobierno y oposición esas cosas van a pasar. Es natural que así suceda, a veces se vuelve extraño cuando hay reconocimientos, y va para mi también, nos cuesta mucho decir, el otro está haciendo las cosas bien”, respondió el mandatario.

“Nosotros, en el equipo de Carlos Negro, dejamos al mismo director de Policía Nacional (José Azambuya) porque soy capaz de entender que hay gente que trabaja muy bien y no pertenece a nuestras filas, o por lo menos no viene de nuestra administración. Por suerte no todo es así. Las críticas, que son necesarias, no siempre están acompañadas de cuestiones más de carácter personal, que es lo que más me preocupa”, agregó Orsi.

Insistió en que en el tema de seguridad no debe haber falsa contradicción “entre mano dura o políticas sociales”. “Hay cosas que si las seguís haciendo y no cambian los resultados, las tenés que cambiar”, apuntó.

Economía y gestión de gobierno.

“Me preocupa la realidad de la economía”, dijo Orsi, y habló de lo que dicen algunos analistas: “Hay algunos analistas que dicen que va a crecer, otros que no va a crecer, bueno. Si la mayoría dice que no, me preocupa, ahora, no son la mayoría que votan”.

Consultado sobre este punto, agregó: “Pero la economía no se maneja por los analistas, se maneja por la realidad. Ojalá la realidad nos demuestre otra cosa. Soy bastante optimista, por eso hago lo que hago”.

Orsi fue consultado también sobre la marcha del gobierno y lo que dijo durante el almuerza de ADM esta semana en cuanto al cumplimiento o avance de gestión que hay en las 63 prioridades que se planteó la nueva administración del Frente Amplio.

El presidente dijo que de las 63 prioridades, “44 se están ejecutando, y la preocupación es por todo lo que no se está pudiendo hacer porque los recursos son escasos o no le encontramos la vuelta”.

Encuestas y presupuesto.

ECONOMIA Y PRESUPUESTO ORSI Yamandú Orsi, presidente de la República.

El mandatario valoró la aprobación de la ley de presupuesto nacional y destacó que el incremento del gasto se hizo sobre la base “de los números del año pasado”, por el 2024.

Además volvió a destacar que “el 40% del incremento presupuestal va para infancia”.

En cuanto a las encuestas de opinión pública (la última de Equipos Consultores le da 36% de aprobación y lo mismo en desaprobación de la gestión), el presidente dijo que las observa pero que le da más importancia a otros números.

“Lo que tengo que hacer es concentrarme y trabajar. Me preocupan los números reales. La gente”, respondió, y agregó: “Lo otro los tenés que analizar pero para eso están los analistas y las encuestadoras”.

NOBEL DE LA PAZ

El presidente también fue consultado sobre el premio Nobel otorgado a María Corina Machado por la paz.

"Nos perdimos una oportunidad a nivel mundial de declarar desierto este año el premio Nobel de la Paz. Era el año como para que quedara vacío", sostuvo, respecto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y aclaró que de todas maneras le parece "justo" que lo obtuviera la referente política venezolana.