Orsi sobre reunión Lula - Cosse: "Se transformó más en un acto que en un reconocimiento"

“En una ciudad como Montevideo, con lo que representa, incluso en el Mercosur, que Montevideo le diera un recibimiento a Lula no me parece descabellado. Incluso se hizo en el marco de un reconocimiento por el tema ambiental”, dijo Orsi entrevistado en "Doble Click" de radio Del Sol este jueves de mañana, y agregó: “voy a ser sincero, no entendí mucho de dónde surge la invitación, y el propio Frente, nosotros mismos, invitamos a la gente. Capaz que eso no ayudó”.

Orsi señaló que la decisión de convocar a esa movilización en la explanada de la Intendencia de Montevideo no pasó por la Mesa Política del FA, y que “sin embargo hubo una invitación desde el Frente, a concurrir”.

“Creo que ahí pudo haber estado la dificultad. Pero me parece que está en todo su derecho, nada menos que la intendenta de Montevideo de ser también anfitrión de la llegada de Lula”, agregó.

UN ACTO

Consultado sobre si la reunión y la salida al balcón de la Intendencia no se había convertido en un acto político, Orsi dijo que si. “Se transformó más en un acto que en un reconocimiento. De verdad, eso ocurrió”, respondió el intendente de Canelones.

Orsi contó que incluso Lula no tenía previsto participar de un acto y que así lo dijo después en la reunión con Mujica: “Cuando vi la invitación o convocatoria de nuestro propio Frente Amplio y ahora, con esto de que no hubo una discusión política, eso quizás genera esa confusión no muy conveniente, me imagino también para lo que es la delegación de Lula, que él no tenía pensado hacer un acto. Es verdad, lo dijo ayer, en la chacra”.

¿COMPETENCIA ORSI – COSSE?

Orsi se perfila como posible precandidato del Frente Amplio a la Presidencia de la República, carrera en la que competiría con Cosse. Al respecto, Orsi fue consultado si consideraba el acto de Cosse con Lula como una “competencia” en esa carrera por la candidatura del FA a la Presidencia. Dijo que no: “No, por ese lado no, al contrario, la intendenta de Montevideo y el intendente de Canelones son protagonistas por la cantidad de población, por lo que implica el área metropolitana y yo no lo veo como un tema de competencia. Creo que cada cual tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y bueno, repito, históricamente, Mariano Arana cuando era protagonista en aquel Mercociudades que nacía, Montevideo tiene una centralidad que es importante”.

“El error o el ruido no del todo conveniente es que desde nuestras filas (el FA) formalmente por redes se estuviera convocando a eso que podía haber sido interpretado como un acto o que terminó siendo un acto”, insistió Orsi.

ORSI CON LULA

En este marco, Orsi dijo que no tenía pensado ir a la chacra de Mujica para participar de la reunión con Lula, pero que una llamada del ex presidente lo hizo cambiar de idea.

“No pensaba ir. Tenía compromiso con el Ministerio de Ganadería y con los productores, y anduvimos recorriendo hasta las dos de la tarde. Después ellos siguieron y yo me vine. Una (cosa) que me movió fue una llamada telefónica, me llamó Pepe invitándome a acompañarlo. Ahí fue que de tarde resolví arrancar y arranqué como a las cinco, cinco y pico (para la chacra), Pepe me sorprende con estas cosas, no te avisa 10 días antes”, explicó.