Orsi respondió a Ripoll: "Nosotros, a las mujeres políticas del Frente, no las echamos ni las enterramos, las potenciamos"

Este miércoles Orsi fue consultado al respecto en rueda de prensa y respondió: “Bueno, qué suerte tener más de una fórmula, lo que sí es claro que nosotros, a las compañeras, a las mujeres políticas del Frente, no las echamos ni las enterramos, las potenciamos”.

Consultado sobre si se refería a Laura Raffo, que dejó el Herrerismo tras un desacuerdo por la conformación de la lista al Senado, Orsi respondió: “No, no dije nada, no, no. Hablo del Frente, de mi fuerza política, que ayer estuve en el lanzamiento de otra fórmula con (Mario) Bergara y (Liliám) Kechichián. O sea, tenemos varias fórmulas para llevar adelante este país”.

Orsi se refiere al lanzamiento de la lista 95 del FA que tiene a Bergara y Kechichián en los primeros lugares.