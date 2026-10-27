Orsi recorrió las obras del nuevo shopping Aventura en Sayago, que se prevé inaugurar a mediados de noviembre

El presidente Orsi recorrió este martes las obras del nuevo shopping Aventura, en Sayago, junto al empresario Edgardo Novick, quien adelantó que la inauguración está prevista para el 19 de noviembre.

Orsi destacó la importancia de la inversión en una zona de Montevideo que se verá revalorizada con el nuevo centro comercial.

“La alegría de saber que hay mucha inversión nacional y mucho trabajo. Fuentes de trabajo ahora en la construcción, pero después que empiece a funcionar el centro comercial, por lo que tengo entendido unas 2.000 personas van a trabajar acá”, dijo Orsi en rueda de prensa junto a Novick, quien destacó que los nuevos empleos serán ocupados “por jóvenes de la zona”, en referencia al barrio Sayago y su zona de influencia.

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El empresario, que también desarrolló el Nuevo Centro Shopping, aseguró que en Sayago se creará “una nueva centralidad”, con una obra que supera los 100.000 metros cuadrados de construcción.

“Tenemos la alegría de pensar que vamos a cambiar la vida de muchísima gente de estos barrios”, destacó Novich.