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ACTO POR EL 1º DE MAYO

"Hay cosas en las que uno coincide y otras en las que no", dijo Orsi sobre discursos del PIT-CNT

"No siempre son caricias y no siempre son palos es una mezcla de cosas y tiene que ver con la independencia de clases que se mantiene", expresó el mandatario de las reivindicaciones de la central sindical.

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El presidente Yamandú Orsi participó este viernes en el acto del 1º de mayo por el Día de los Trabajadores, organizado por el PIT-CNT.

Al comienzo de su contacto con la prensa, el mandatario agradeció la presencia de los trabajadores de los medios de comunicación en la cobertura del acto este día.

Con respecto a la oratoria de los representantes de la central obrera Joselo López, Nathalie Barbé y Javier Díaz, Orsi indicó que "fueron tres discursos muy extensos. La primera impresión (es que) hay cosas en las que uno coincide y otras en las que no, pero llegaremos después a analizar a ver qué es lo que nos parece en su conjunto", expresó.

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Adelantó que la opinión del gobierno la dará el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, en cadena nacional de radio y televisión.

"No siempre son caricias y no siempre son palos es una mezcla de cosas y tiene que ver con la independencia de clases que se mantiene", dijo Orsi sobre la plataforma reivindicativa del PIT-CNT.

"Es esperable" que los trabajadores tengan expectativas. "Lo que mueve la lucha de la clase trabajadora pero también de otras organizaciones es seguir caminando para obtener lo que se piensa y lo que se sostiene", enfatizó. "Falta muchísimo", concluyó.

Más temprano, el mandatario saludó a los trabajadores a través de su cuenta de la red social X.

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