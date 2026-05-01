El presidente Yamandú Orsi participó este viernes en el acto del 1º de mayo por el Día de los Trabajadores, organizado por el PIT-CNT.
"Hay cosas en las que uno coincide y otras en las que no", dijo Orsi sobre discursos del PIT-CNT
"No siempre son caricias y no siempre son palos es una mezcla de cosas y tiene que ver con la independencia de clases que se mantiene", expresó el mandatario de las reivindicaciones de la central sindical.
Al comienzo de su contacto con la prensa, el mandatario agradeció la presencia de los trabajadores de los medios de comunicación en la cobertura del acto este día.
Con respecto a la oratoria de los representantes de la central obrera Joselo López, Nathalie Barbé y Javier Díaz, Orsi indicó que "fueron tres discursos muy extensos. La primera impresión (es que) hay cosas en las que uno coincide y otras en las que no, pero llegaremos después a analizar a ver qué es lo que nos parece en su conjunto", expresó.
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Adelantó que la opinión del gobierno la dará el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, en cadena nacional de radio y televisión.
"No siempre son caricias y no siempre son palos es una mezcla de cosas y tiene que ver con la independencia de clases que se mantiene", dijo Orsi sobre la plataforma reivindicativa del PIT-CNT.
"Es esperable" que los trabajadores tengan expectativas. "Lo que mueve la lucha de la clase trabajadora pero también de otras organizaciones es seguir caminando para obtener lo que se piensa y lo que se sostiene", enfatizó. "Falta muchísimo", concluyó.
Más temprano, el mandatario saludó a los trabajadores a través de su cuenta de la red social X.
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