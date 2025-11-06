Orsi abrió la reunión del Círculo de Montevideo y agradeció el aporte de los expresidentes para "hacer las cosas bien"

El presidente Yamandú Orsi abrió este jueves de mañana la reunión de dos días del Círculo de Montevideo , un organismo creado y dirigido desde los años 90 por el expresidente Julio María Sanguinetti, y que cuenta con el aporte en este encuentro 2025 de los exmandatarios Felipe González (España) y Eduardo Frei (Chile), entre otros.

Al abrir el encuentro este jueves en el hotel Sofitel Carrasco, Orsi recordó “las instancias muy duras” que vivieron en los 80 dirigentes como Sanguinetti y Felipe González.

“Habían sido y son protagonistas de la caída del muro (de Berlín) y del ahora qué, cómo sigue esto, y en aquella década del 90 donde había que poner las cosas en su lugar, repensar dónde iba cada cosa, como cuando se cae una estantería”, comentó Orsi.

“Como dice nuestro amigo Enrique Iglesias, no estamos en una época de cambio sino en un cambio de época, y en este cambio de época el Círculo de Montevideo decide nuevamente, como todos los años, sentémonos a pensar qué es lo que nos está pasando, siempre con un objetivo muy claro, detrás de una visión democrática de la sociedad, una visión liberal de la sociedad, donde las libertades tienen un valor fundamental y por supuesto ese sentido humanista del que todos hemos mamado, hemos heredado y que más allá de nuestras diferencias ideológicas, hay un cerno filosófico que compartimos y que agradecemos que puedan ustedes volcar desde sus análisis para que hagamos las cosas bien”, agregó el presidente.

Sobre el final, Orsi señaló que los expresidentes Sanguinetti, González y Frei, entre otros que integran el Círculo de Montevideo, tienen “la pólvora intelectual cada vez más seca”, y agregó: “Eso nos viene muy bien porque aprendemos, y mucho”.

Al respecto, así resumió Sanguinetti qué es el Círculo de Montevideo y las contradicciones que analiza en el mundo actual: