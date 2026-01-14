El presidente Orsi presentará a todos los partidos políticos un documento sobre política internacional con el objetivo de que sea adoptado como la posición oficial y acordada de Uruguay antes los distintos acontecimientos mundiales que han modificado en los últimos meses la situación en América Latina y el mundo en general.
Orsi presentará documento a los partidos políticos para unificar posición internacional de Uruguay
“Hoy demostró Orsi que no solo es presidente, quiere ser jefe de Estado”, dijo Alberto Volonté, presidente del Centro de Formación para la Integración Regional.
Así lo anunció este miércoles Alberto Volonté, presidente del Centro de Formación para la Integración Regional (Cefir), tras una reunión de este organismo con Orsi y su asesores en política internacional.
Volonté (histórico dirigente del Partido Nacional), dijo que ese documento estará pronto antes de finalizar enero y que el presidente luego convocará a todos los partidos políticos para que hagan sus aportes y se termine acordando una posición internacional única que represente a Uruguay.
Embajador de Estados Unidos se reunirá con Orsi este jueves de mañana en Suárez y Reyes
“Hoy demostró Orsi que no solo es presidente, quiere ser jefe de Estado. Esto es representar a todos. Es buscar, y lo va a encontrar, el camino de unidad nacional”, dijo Volonté en rueda de prensa tras la reunión en la sede del Cefir, en el Prado, Montevideo.
Luego del encuentro el presidente invitó a los dirigentes de este organismo a un almuerzo en la residencia oficial de Suárez y Reyes.
“Que el mundo siga viendo en Uruguay un ejemplo de pluralidad. Somo plurales para el mundo si lo somos en casa, si todos puede ser consultados”, dijo Volonté, y agregó: Este documento será discutirlo, para que todos incorporen sus ideas, pero al final una constante: el interés nacional”.
Consultado acerca de cómo sería posible unificar posiciones entre todos los partidos políticos cuando hay diferencias notorias, por ejemplo, respecto a Venezuela, Volonté respondió: “Por temas internos nos vamos a seguir enfrentando porque así lo manda la democracia, pero temas externos no van a dividir al Uruguay”.
“Al Uruguay no lo va a dividir un tema internacional, y menos el tema de un país hermando, como Venezuela. Eso fue unánime”, sentenció.
Dejá tu comentario