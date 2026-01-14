Orsi presentará documento a los partidos políticos para unificar posición internacional de Uruguay

El presidente Orsi presentará a todos los partidos políticos un documento sobre política internacional con el objetivo de que sea adoptado como la posición oficial y acordada de Uruguay antes los distintos acontecimientos mundiales que han modificado en los últimos meses la situación en América Latina y el mundo en general.

Así lo anunció este miércoles Alberto Volonté, presidente del Centro de Formación para la Integración Regional (Cefir), tras una reunión de este organismo con Orsi y su asesores en política internacional.

Volonté (histórico dirigente del Partido Nacional), dijo que ese documento estará pronto antes de finalizar enero y que el presidente luego convocará a todos los partidos políticos para que hagan sus aportes y se termine acordando una posición internacional única que represente a Uruguay.

“Hoy demostró Orsi que no solo es presidente, quiere ser jefe de Estado. Esto es representar a todos. Es buscar, y lo va a encontrar, el camino de unidad nacional”, dijo Volonté en rueda de prensa tras la reunión en la sede del Cefir, en el Prado, Montevideo.

Luego del encuentro el presidente invitó a los dirigentes de este organismo a un almuerzo en la residencia oficial de Suárez y Reyes.

“Que el mundo siga viendo en Uruguay un ejemplo de pluralidad. Somo plurales para el mundo si lo somos en casa, si todos puede ser consultados”, dijo Volonté, y agregó: Este documento será discutirlo, para que todos incorporen sus ideas, pero al final una constante: el interés nacional”.

Consultado acerca de cómo sería posible unificar posiciones entre todos los partidos políticos cuando hay diferencias notorias, por ejemplo, respecto a Venezuela, Volonté respondió: “Por temas internos nos vamos a seguir enfrentando porque así lo manda la democracia, pero temas externos no van a dividir al Uruguay”.

“Al Uruguay no lo va a dividir un tema internacional, y menos el tema de un país hermando, como Venezuela. Eso fue unánime”, sentenció.