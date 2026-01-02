Orsi pidió autorización al Senado para salir del país del 29 de enero al 8 de febrero para el viaje a China

Foto: Subrayado. Yamandú Orsi, presidente de la República.

El presidente Yamandú Orsi solicitó autorización al Senado para su viaje en misión oficial a China del 29 de enero al 8 de febrero de 2026. La visita del mandatario junto a una delegación de empresarios será del 3 al 7 de febrero a Beijing y Shanghai.

Las actividades centrales de la delegación empresarial se desarrollarán los días 3 y 4 en Beijing, y los días 5 y 6 en Shanghai. La agenda estará orientada al fortalecimiento de los vínculos comerciales, la identificación de oportunidades de negocio y la promoción de la oferta exportable y de inversión de Uruguay, destacó Uruguay XXI.

A los efectos de definir la delegación empresarial que acompañará a Orsi, Presidencia, Cancillería y Uruguay XXI convocan a las empresas interesadas a inscribirse hasta antes del 16 de enero. Las empresas deberán asumir los costos de pasajes, traslados, alojamiento y otros gastos derivados de su participación en la misión a China.

