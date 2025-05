Orsi sobre exigir a jerarcas certificado de libre de deudas: "No se me ocurre, pero capaz que si lo analizamos me convencen"

"Yo que sé si es necesario eso, porque están las declaraciones juradas, está la Jutep”, dijo, en referencia a la Junta de Transparencia y Ética Pública, y agregó: “Creo que hay que arrancar por otras cosas, o en paralelo, yo no estoy en desacuerdo con eso, pero en la medida que nosotros profundizamos y le damos forma a lo que es el enriquecimiento ilícito, por ejemplo, que tiene que ir de la mano, todo junto ¿no? No se me ocurre, pero capaz que si lo analizamos me convencen, porque también es cierto que somos ciudadanos comunes y corrientes y que a veces, tener una deuda es una situación más o menos normal en nuestro país, ahora, lo deseable sería que no pasara”.