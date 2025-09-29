Orsi está reunido con autoridades de partidos políticos por atentado a fiscal de Corte

El presidente Yamandú Orsi está reunido en Torre Ejecutiva con las máximas autoridades de los partidos políticos que tienen representación parlamentaria.

Orsi viene de reunirse, a media mañana, con los ministros Carlos Negro (Interior) y Sandra Lazo (Defensa); la fiscal Ferrero; el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez; y el prosecretario, Jorge Díaz.

Seguí leyendo "Es una muy mala señal que nos pase lo que nos pasó", dice el presidente Orsi sobre atentado a la fiscal de Corte

Los partidos Nacional y Colorado resolvieron reunirse de urgencia el domingo, en paralelo, luego de conocer el atentado que la Ferrero sufrió en su casa de Jacinto Vera, en Montevideo. En tanto, el Frente Amplio, se reunió este lunes, encuentro que tuvo la participación de la subsecretaria del Ministerio del Interior, Gabriela Valverde.

Orsi brindó una conferencia de prensa a las tres de la tarde de este lunes donde advirtió que no se deben tolerar estos hechos y anunció operativos en barrios vinculados a los responsables. Reclamó al Parlamento acelerar la ley contra el lavado de activos, y señaló la necesidad de serenidad y discreción para investigar con eficacia. Destacó avances policiales y ratificó su respaldo al ministro Negro.