representación parlamentaria

Orsi está reunido con autoridades de partidos políticos por atentado a fiscal de Corte

El mandatario convocó a todos los partidos con representación parlamentaria, para tratar el atentado que sufrió la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, en su casa.

Reunión entre dirigentes de los partidos políticos y el presidente Yamandú Orsi por atentado a la fiscal Ferrero. Foto: Foco UY

Reunión entre dirigentes de los partidos políticos y el presidente Yamandú Orsi por atentado a la fiscal Ferrero. Foto: Foco UY

Foto: FocoUy. Yamandú Orsi, presidente de la República.

Foto: FocoUy. Yamandú Orsi, presidente de la República.

El encuentro comenzó pasadas las 17:00 horas. Están los presidentes del Frente Amplio, Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Independiente, Cabildo Abierto e Identidad Soberana. También participa el ministro Carlos Negro.

Orsi viene de reunirse, a media mañana, con los ministros Carlos Negro (Interior) y Sandra Lazo (Defensa); la fiscal Ferrero; el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez; y el prosecretario, Jorge Díaz.

Foto: FocoUy. Yamandú Orsi, presidente de la República.
"Es una muy mala señal que nos pase lo que nos pasó", dice el presidente Orsi sobre atentado a la fiscal de Corte

Los partidos Nacional y Colorado resolvieron reunirse de urgencia el domingo, en paralelo, luego de conocer el atentado que la Ferrero sufrió en su casa de Jacinto Vera, en Montevideo. En tanto, el Frente Amplio, se reunió este lunes, encuentro que tuvo la participación de la subsecretaria del Ministerio del Interior, Gabriela Valverde.

Orsi brindó una conferencia de prensa a las tres de la tarde de este lunes donde advirtió que no se deben tolerar estos hechos y anunció operativos en barrios vinculados a los responsables. Reclamó al Parlamento acelerar la ley contra el lavado de activos, y señaló la necesidad de serenidad y discreción para investigar con eficacia. Destacó avances policiales y ratificó su respaldo al ministro Negro.

Reunión entre dirigentes de los partidos políticos y el presidente Yamandú Orsi por atentado a la fiscal Ferrero. Foto: Foco UY
representación parlamentaria

Orsi está reunido con autoridades de partidos políticos por atentado a fiscal de Corte
