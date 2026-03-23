Orsi espera informe técnico de la IMM para definir construcción del túnel en 18 de Julio; se reúnen este martes

Luego de la reunión efectuada el jueves en Torre Ejecutiva , con la presencia del presidente Yamandú Orsi , la ministra de Transporte Lucía Etcheverry, el intendente de Montevideo Mario Bergara y el de Canelones, Francisco Legnani, se aguarda por el estudio técnico solicitado al gobierno capitalino sobre impacto y tiempo de viaje.

No hubo definiciones en el encuentro de la pasada semana y se aguardan los resultados que la Intendencia de Montevideo ( IMM ), en un equipo conformado por arquitectos e ingenieros, va a presentar en las próximas horas, lo que será clave para definir si se construye el túnel sobre 18 de Julio o si las obras se desarrollan en la superficie

Todo esto se da en el marco del nuevo sistema de transporte y movilidad que tiene como iniciativa este gobierno para disminuir los tiempos de viaje principalmente desde Montevideo hacia Ciudad de la Costa y Pando en el departamento Canelones.

Dentro de las obras, se espera un intercambiador en Tres Cruces además de otros corredores de salida. Para el presidente, en caso de llevarse a cabo, el túnel debe ser desde Ciudad Vieja hasta Fernández Crespo.

El mandatario aseguró que luego de los procesos licitatorios la obra, que tendrá una duración aproximada de 10 meses repartida en distintos tramos, debe comenzar si o si en el año 2027.

El Ministerio de Transporte compartió este domingo un análisis comparativo de alternativas modales; durante un documento con seis páginas, se despliega un informe minucioso punto por punto dentro de lo previsto para esta iniciativa.

El estudio se centra específicamente en dos de los ejes más relevantes para la movilidad metropolitana: el corredor 8 de Octubre - Cno. Maldonado y el corredor Av. Italia – Giannattasio, junto con la prolongación de ambos corredores en la Av. 18 de Julio e indican que la motivación fundamental de esta intervención radica en la necesidad de revertir el deterioro progresivo de la velocidad comercial y la caída estructural de la demanda que ha afectado la sostenibilidad operativa y financiera del sistema en los últimos años

También evalúan tres tipologías tecnológicas consolidadas a nivel global: los sistemas de ómnibus de tránsito rápido, el tren ligero y el metro ligero. El costo de la obra se estima en unos 180 millones dólares.