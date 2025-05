Orsi: "El objetivo es no crear impuestos, no hacer crecer la carga tributaria que tenemos"

El presidente de la República, Yamandú Orsi , reafirmó este lunes que "el objetivo sigue siendo no crear impuestos, no hacer crecer la carga tributaria que tenemos".

"El objetivo sigue siendo no crear impuestos, no hacer crecer la carga tributaria que tenemos", dijo Orsi, quien además celebró que el gobierno podrá cobrar el cánon. "Ahora vamos a poder empezar a cobrar el cánon. Lo podríamos haber hecho antes pero no se hizo", apuntó.