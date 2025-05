Oddone dijo que puede haber "cambios tributarios" pero con la idea de "no aumentar la presión fiscal"

“La situación fiscal es restrictiva, como ya sabíamos. Este tipo de noticias las teníamos mapeadas a partir de marzo, no necesariamente antes de eso, pero bueno, constituyen un desafío y por supuesto van a afectar el proceso de trabajo, recuerden que el presupuesto el Poder Ejecutivo lo remite al Parlamento el 31 de agosto, estamos trabajando en ello, todavía tenemos una semanas, pero esto si tiene que ser tomado en cuenta”, dijo Oddone.

Ante una nueva pregunta al respecto de los impuestos, el ministro agregó: “Forma parte de la discusión que tenemos para resolver los temas fiscales, lo que se mantiene por lo menos en la instancia del Ministerio de Economía es no aumentar la presión fiscal, lo que no quiere decir que no sea posible recurrir a cambios tributarios, con una presión fiscal que debería mantenerse relativamente estable en términos del producto al final del gobierno”.