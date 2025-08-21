RECIBÍ EL NEWSLETTER
EL EFECTO TEMU

Orsi dijo que el IVA a compras en el exterior por internet es para resolver "un tema de inequidad"

El presidente Orsi dijo que el IVA a las compras por internet en el exterior responde al planteo de “algunos actores empresariales uruguayos”.

El presidente Yamandú Orsi fue consultado este jueves sobre el anuncio que hizo el ministro de Economía Gabriel Oddone de comenzar a gravar con IVA las compras minoristas que se realizan por internet en el exterior bajo el régimen de encomiendas con franquicias.

Orsi dijo que "se está resolviendo un tema de inequidad”, en referencia a los comercios establecidos en Uruguay que vieron afectadas sus ventas por el aumento exponencial de las compras en el exterior con plataformas internacionales como Temu, de origen chino.

El presidente dijo que el IVA a estas compras (hasta ahora exoneradas de impuestos) responde al planteo que hicieron al gobierno “algunos actores empresariales uruguayos”.



"La (solución) que se nos ocurre es gravar como cualquier otro producto, o sea que acá se apunta a la equidad, yo no sé si la justicia, pero sí la equidad", agregó el mandatario.

