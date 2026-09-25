El presidente Yamandú Orsi dialogó con un alto ejecutivo de Google sobre inversiones, tecnología y desarrollo en Uruguay.
Orsi dialogó con alto ejecutivo de Google sobre inversiones, tecnología y desarrollo en Uruguay
El encuentro ocurrió con el director global de Asuntos Gubernamentales y Política Pública de la compañía, Karan Bhatia, ocurrió en el marco de la gira del mandatario en Nueva York.
El encuentro ocurrió en el marco de la gira del mandatario en Nueva York. Orsi fue recibido el miércoles por el director global de Asuntos Gubernamentales y Política Pública de Google, Karan Bhatia.
Uno de los ejes de la misión es presentar a Uruguay como una plataforma para producir, innovar y crecer.
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Luego de la reunión, el ejecutivo destacó el "excepcional clima de negocios y de las políticas pro innovación de Uruguay". Y que "Uruguay está dando un ejemplo poderoso con su agenda de modernización digital". En este contexto, recordó la colaboración entre Google y la Universidad Tecnológica (UTEC). También con Ceibal, para la capacitación en las tecnologías Google Workspace para Educación y en la inteligencia artificial Gemini.
También sumó la cooperación con el Centro TUMO Uruguay, espacio educativo en el Aeropuerto de Carrasco inaugurado a comienzos de año.
Las inversiones en infraestructura digital en Uruguay fue otro punto de conversación. Destacó iniciativas que "generarán empleo, crecimiento económico e ingresos fiscales" y afirmó que estas acciones, junto a los cables submarinos Firmina y Tannat ya instalados en Uruguay, subrayan el compromiso a largo plazo con nuestro país y América Latina.
Junto al presidente, participaron de la reunión el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, y la directora nacional de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas, Isabella Antonaccio.
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