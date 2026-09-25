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ENCUENTRO CON KARAN BHATIA

Orsi dialogó con alto ejecutivo de Google sobre inversiones, tecnología y desarrollo en Uruguay

El encuentro ocurrió con el director global de Asuntos Gubernamentales y Política Pública de la compañía, Karan Bhatia, ocurrió en el marco de la gira del mandatario en Nueva York.

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El presidente Yamandú Orsi dialogó con un alto ejecutivo de Google sobre inversiones, tecnología y desarrollo en Uruguay.

El encuentro ocurrió en el marco de la gira del mandatario en Nueva York. Orsi fue recibido el miércoles por el director global de Asuntos Gubernamentales y Política Pública de Google, Karan Bhatia.

Uno de los ejes de la misión es presentar a Uruguay como una plataforma para producir, innovar y crecer.

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Luego de la reunión, el ejecutivo destacó el "excepcional clima de negocios y de las políticas pro innovación de Uruguay". Y que "Uruguay está dando un ejemplo poderoso con su agenda de modernización digital". En este contexto, recordó la colaboración entre Google y la Universidad Tecnológica (UTEC). También con Ceibal, para la capacitación en las tecnologías Google Workspace para Educación y en la inteligencia artificial Gemini.

También sumó la cooperación con el Centro TUMO Uruguay, espacio educativo en el Aeropuerto de Carrasco inaugurado a comienzos de año.

Las inversiones en infraestructura digital en Uruguay fue otro punto de conversación. Destacó iniciativas que "generarán empleo, crecimiento económico e ingresos fiscales" y afirmó que estas acciones, junto a los cables submarinos Firmina y Tannat ya instalados en Uruguay, subrayan el compromiso a largo plazo con nuestro país y América Latina.

Junto al presidente, participaron de la reunión el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, y la directora nacional de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas, Isabella Antonaccio.

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