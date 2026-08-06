Falleció el secretario general de la Junta Nacional de Drogas Gabriel Rossi

El secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Gabriel Rossi, murió este jueves a los 63 años, luego de estar internado desde el domingo tras sufrir un accidente de tránsito en Durazno.

Rossi conducía su vehículo particular cuando, por causas que se investigan, despistó y chocó contra un árbol en el kilómetro 217 de la ruta 5. El choque ocurrió sobre las 12:50, según informó Policía Caminera. La Junta Nacional de Drogas había comunicado el lunes, a través de sus redes sociales, que el jerarca había resultado gravemente herido.

Como consecuencia del impacto, el vehículo quedó sobre la faja natural y Rossi, que era el único ocupante, quedó atrapado en el interior, agregó Caminera. Debió ser rescatado por Bomberos y luego fue asistido por médicos en una ambulancia, que lo trasladaron a una mutualista con diagnóstico de politraumatizado y fractura en una pierna.

Seguí leyendo Bomberos emitió recomendaciones ante la alerta roja emitida por Presidencia: para antes, durante y después del ciclón extratropical

Rossi sufrió lesiones de gravedad que lo mantuvieron internado en un centro de salud de Durazno. En las últimas horas falleció como consecuencia de esas heridas, informaron a Subrayado fuentes de Presidencia.

Médico egresado de la Universidad de la República, Rossi era psiquiatra especializado en niños y adolescentes y contaba con un máster en drogodependencias por la Universidad de Bilbao, en España. Se desempeñaba como secretario general de la Junta Nacional de Drogas.

El prosecretario de Presidencia Jorge Díaz lamentó la muerte de Rossi y lo despidió con un mensaje en redes sociales:

Falleció Gabriel Rossi.

Su familia perdió a un padre, un hermano, un hijo, una pareja…

A ellos mis más sentidas condolencias.

El país perdió un imprescindible, un gran compañero.

Una excelente persona, un gran profesional, un funcionario ejemplar que no dudó un segundo en… — Jorge Diaz (@jdiazalmeida) August 6, 2026

Así informaba el accidente de Rossi, el lunes 3, la cuenta de la JND en X: