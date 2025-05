Orsi compartió la decisión de cerrar al público la Biblioteca Nacional: "El cierre no es un portazo", dijo

"Hace cien años que esa institución se nutre de material físico. Tu, de repente, tenés un montón de libros acá y atrás hay más libros, pero no se sabe bien cuáles son, porque ya su capacidad llegó al límite. Y cuando los pisos ceden, no es porque se dejaron estar, la historia te va poniendo esta realidad sobre la mesa", expresó.

"Acá, hay una necesidad de pasar a una biblioteca del siglo XXI", afirmó y se refirió a la realidad mundial de las bibliotecas en una época en la que se utilizan otros recursos.

"Hay que aggiornarse, hay que hacer una pausa para poder relanzar. Eso implica que todo eso que está ahí, poder ordenarlo, ponerlo en un lugar donde tenga espacio", manifestó y comparó: "imagínense un ser vivo que come, come, come, un día llega al límite". El presidente puso como ejemplo que en Europa hay instituciones que tienen pausas de varios años, en países que "miran el tema de la cultura y la información de una forma que ya tiene siglos".

"Nosotros, estamos pensando en que hay que dar un paso y que la Biblioteca Nacional siga siendo lo que ha sido, un centro del conocimiento nacional", indicó. "Así como está es de pensarse que llegó a su límite", agregó.

"Llega un momento donde ya no lo podés resolver, a menos que te tomes tu tiempo. Entonces, comparto la idea. El cierre no es un portazo, sino 'muchachos' para mirar futuro tenemos que hacer una pausa, encontrarle una solución a esto y poder seguir caminando hacia adelante", concluyó.