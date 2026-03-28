Orsi cenó con el gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof y el exministro de Brasil Fernando Haddad

El presidente Orsi cenó el viernes con el gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof y el exministro de Hacienda de Brasil Fernando Haddad .

El encuentro ocurrió tras la realización en Montevideo del foro de líderes emergentes de izquierda de la región.

En ese foro, que se hizo en la Intendencia de Montevideo el viernes de noche, además de Kicillof y Haddad participó el secretario de Presidencia Alejandro Sánchez.

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En su discurso, Sánchez habló de la necesidad de una integración regional “que no es de izquierda ni de derecha”.

“Una bandera de izquierda que habrá que levantarla, sí, pero se tendrá que construir con el conjunto de la sociedad, porque para enfrentar los desafíos que tenemos hoy, precisamos una América Latina unida para seguir siendo un continente de paz y no de guerra”, dijo el secretario de Presidencia.

Por su parte, el gobernador de Buenos Aires, kirchnerista, fue consultado en rueda de prensa sobre el presidente argentino Javier Milei, a quien acusó de hacer política basada en insultos.