Orsi sobre ausencia de Lula: "Cualquier ausencia, de cualquiera de los cuatro, a mi no me genera una buena impresión"

El presidente Orsi fue consultado en rueda de prensa este sábado al volver a Uruguay sobre la ausencia de Lula en Asunción, durante la firma del histórico acuerdo comercial y político entre el Mercosur y la Unión Europea.

“Cualquier ausencia, de cualquiera de los cuatro (presidentes) en una estancia de cumbre, a mi no me genera una buena impresión. Siempre quiero que estemos los cuatro, en cada una de las instancias”, respondió el presidente.

Y agregó: “Ha pasado que ha estado en duda la presencia de uno o de otro. Cuando estamos todos la señal es mucho más potente. Lo que cada uno de los países o gobernantes hace obedecerá a criterio muy particulares que los desconozco”.

Lula, “Lastimosamente ausente”

Durante su discurso en Asunción, el presidente de Paraguay Santiago Peña no dejó pasar la ausencia de Lula.

Aunque lo elogió como pieza clave en la negociación y acuerdo con Europa, Peña marcó la falta de Lula. “Lastimosamente ausente”, dijo.

Lula prefirió reunirse en Río de Janeiro el viernes con la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen, y no viajó a Asunción para la histórica firma.

Sí estuvieron presentes, además de Orsi, el presidente de Argentina Javier Milei, el anfitrión Santiago Peña (Paraguay) y mandatarios de Estados asociados e invitados.

Javier Milei y su referencia a Maduro y a Trump

El presidente Orsi fue consultado también sobre la referencia que hizo el presidente argentino Javier Milei a la intervención militar que ordenó Trump en Venezuela y que terminó con la captura y extradición a Estados Unidos de Nicolás Maduro. Milei elogió a Trump y se refirió a Maduro como un “narcoterrorista”.

En rueda de prensa, Orsi dijo que “hay estilos que se repiten” entre los presidentes al momento de hablar en discursos.

“Lo mejor que puede uno hacer es respetar más allá de las diferencias que podamos tener cada uno”, agregó Orsi.