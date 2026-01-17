RECIBÍ EL NEWSLETTER
TAMBIÉN HABLÓ DE JAVIER MILEI

Orsi sobre ausencia de Lula: "Cualquier ausencia, de cualquiera de los cuatro, a mi no me genera una buena impresión"

“Siempre quiero que estemos los cuatro, en cada una de las instancias”, dijo el presidente Orsi este sábado al ser consultado sobre la ausencia de Lula en Asunción, cuando se firmó el acuerdo Mercosur-Unión Europea.

Orsi con Lula en noviembre de 2024. Foto: AFP

Orsi con Lula en noviembre de 2024. Foto: AFP

El presidente Orsi fue consultado en rueda de prensa este sábado al volver a Uruguay sobre la ausencia de Lula en Asunción, durante la firma del histórico acuerdo comercial y político entre el Mercosur y la Unión Europea.

“Cualquier ausencia, de cualquiera de los cuatro (presidentes) en una estancia de cumbre, a mi no me genera una buena impresión. Siempre quiero que estemos los cuatro, en cada una de las instancias”, respondió el presidente.

Y agregó: “Ha pasado que ha estado en duda la presencia de uno o de otro. Cuando estamos todos la señal es mucho más potente. Lo que cada uno de los países o gobernantes hace obedecerá a criterio muy particulares que los desconozco”.

acuerdo mercosur-ue: orsi auguro que las primeras senales concretas se van a visualizar en dos o tres anos
Seguí leyendo

Acuerdo Mercosur-UE: Orsi auguró que "las primeras señales concretas se van a visualizar en dos o tres años"

Lula, “Lastimosamente ausente”

Durante su discurso en Asunción, el presidente de Paraguay Santiago Peña no dejó pasar la ausencia de Lula.

Aunque lo elogió como pieza clave en la negociación y acuerdo con Europa, Peña marcó la falta de Lula. “Lastimosamente ausente”, dijo.

Lula prefirió reunirse en Río de Janeiro el viernes con la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen, y no viajó a Asunción para la histórica firma.

Sí estuvieron presentes, además de Orsi, el presidente de Argentina Javier Milei, el anfitrión Santiago Peña (Paraguay) y mandatarios de Estados asociados e invitados.

Javier Milei y su referencia a Maduro y a Trump

El presidente Orsi fue consultado también sobre la referencia que hizo el presidente argentino Javier Milei a la intervención militar que ordenó Trump en Venezuela y que terminó con la captura y extradición a Estados Unidos de Nicolás Maduro. Milei elogió a Trump y se refirió a Maduro como un “narcoterrorista”.

En rueda de prensa, Orsi dijo que “hay estilos que se repiten” entre los presidentes al momento de hablar en discursos.

“Lo mejor que puede uno hacer es respetar más allá de las diferencias que podamos tener cada uno”, agregó Orsi.

ORSI MILEI

Temas de la nota

Lo más visto

video
Sociedad

"Estamos en una situación de riesgo": edil colorado propone proyecto para regular protocolos de seguridad en juegos del Parque Rodó
MALDONADO

Habló el casero que encontró al niño de 3 años deambulando solo en ruta 10: "No entendíamos nada"
testimonios

Primeras horas de multas en el Solo Bus: choferes de ómnibus ven cambios en avenida Italia y particulares dicen que respetan
INVESTIGACIÓN CON FISCALÍA

Aduanas desarticuló maniobras en dos comercios que ingresaban mercaderías por franquicias
CANELONES

Niño de cinco años murió tras caer a un pozo séptico en la tarde de este viernes en Toledo

Te puede interesar

Acuerdo Mercosur-UE: Orsi auguró que las primeras señales concretas se van a visualizar en dos o tres años video
DE REGRESO EN MONTEVIDEO

Acuerdo Mercosur-UE: Orsi auguró que "las primeras señales concretas se van a visualizar en dos o tres años"
Orsi con Lula en noviembre de 2024. Foto: AFP video
TAMBIÉN HABLÓ DE JAVIER MILEI

Orsi sobre ausencia de Lula: "Cualquier ausencia, de cualquiera de los cuatro, a mi no me genera una buena impresión"
La represa de India Muerta, donde desaparecieron las tres personas, dos adultos y un adolescente. 
ROCHA

Buscan a tres personas, entre ellas un menor de edad, que desaparecieron en la represa de India Muerta, en Rocha

Dejá tu comentario