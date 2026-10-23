Las cámaras fijas de fiscalización de tránsito de IMM ya comenzaron a funcionar en sus nuevas ubicaciones

La Intendencia de Montevideo (IMM) reubicó dos cámaras fijas y cinco equipos de velocidad y luz roja en distintos puntos de la capital para mejorar el control y la fluidez del tránsito.

Las dos cámaras fijas reubicadas para controlar la prohibición de estacionar y detenerse se encuentran en funcionamiento desde este jueves 22 de octubre de 2026.

La cámara ubicada en avenida Italia y Avelino Miranda se trasladó a la calle Presidente Berro y avenida Italia; mientras que la cámara de la calle Colonia y Fernández Crespo, se movió a General Urquiza y avenida Garibaldi.

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La resolución forma parte del segundo conjunto de medidas tomadas por parte de la comuna para mejorar la movilidad de Montevideo, busca optimizar los recursos disponibles y la mejorar la fluidez en el tránsito.

Además, se suman cinco reubicaciones de equipos de fiscalización de velocidad y luz roja en diversos semáforos de Montevideo.

- de José Pedro Varela e Irureta Goyena, senda este, hacia Uruguayana y Turini.

- de avenida Italia, senda oeste, hacia Luis Alberto de Herrera y Ayacucho, senda sur.

- de avenida Larrañaga y José Pedro Varela, senda sur, hacia avenida Millán y avenida Garzón, senda oeste.

- de bulevar Artigas y Hocquart, en su senda norte, a la calle Caramurú y Hernani, senda este.

- de bulevar Batlle y Ordóñez y avenida Instrucciones hacia avenida Joaquín Suárez y avenida Juan Carlos Blanco, en su senda sur.