Orsi asistió a un encuentro de rugby donde participan presos de cárceles de Montevideo

El presidente Yamandú Orsi asistió en la mañana de este jueves al Encuentro Metropolitano de Rugby Intercarcelario, que se desarrolló con partidos en el estadio Charrúa, Montevideo.

Participaron presos de Punta de Rieles y Santiago Vázquez; disputaron partidos. En el lugar estuvo presente la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Ana Juanche.

El mandatario saludó a los equipos e hizo una prueba con el balón de rugby, frente a las cámaras.

Seguí leyendo Orsi prepara su viaje a China con empresarios uruguayos: "La idea es ir por febrero", adelantó

"Verlos a ustedes jugar hoy acá es la demostración de que se puede. Me explicaban los principios del deporte, la virtud que tiene el rugby. Todo pasa por el respeto y el sentir que se es parte de un grupo, lo más adecuado para gente como ustedes, que necesitan la oportunidad", dijo Orsi ante los competidores.

ORSI DISCURSO Discurso del presidente Yamandú Orsi a los jugadores de rugby.

Antes, Orsi estuvo en la Escuela Naval en la ceremonia de clausura de cursos 2025 y graduación de guardiamarinas de la Armada Nacional, pilotos e ingenieros de la marina mercante.

En el mediodía participará en un almuerzo con el cuerpo diplomático de la Nunciatura Apostólica en Joaquín Suárez, Canelones.

Y a las 18:30 horas asistirá a la conmemoración por los 40 años de la Corporación Nacional para el Desarrollo en la Torre Ejecutiva, Montevideo.