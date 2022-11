Orsi aceptó renuncia de Chá: "Creo que está todo dicho, no se puede aceptar lo que aparece en ese audio"

“Presentó la renuncia y yo se la acepté”, respondió Orsi al ser consultado sobre el tema. “Creo que está todo dicho, no se puede aceptar lo que aparece en ese audio”, agregó.

En el audio, que Chá dijo haber enviado a un amigo y se viralizó, expresó: "Estuve hablando con la gente amiga mía que está cerca de Lula, es un jolgorio, una fiesta enorme, están festejando como locos. Además me aseguraron, porque yo llamé para que me dieran el visto bueno y me aseguraran, que una de las primeras medidas que va a hacer Lula es que va a localizar y a poner a todos los bufarrones que hay en la vuelta de Brasil, la frontera con Uruguay, para que vayan todos los chupapijas, los briscos de derecha, todos los mamaderas de derecha, pueden ir ahí a frontera con Brasil a hacerse rajar el culo porque los van a coger... cogidos a todos. Que pasen lindo, faltan 23 meses para que les rompamos el culo en Uruguay”.