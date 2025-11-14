RECIBÍ EL NEWSLETTER
ADVIERTEN POR RIESGO PARA EL AMBIENTE

Organización entregó una petición contra la prospección sísmica en costa uruguaya

Los activistas piden ser recibidos por el ministro de Ambiente y el presidente de la República. "Somos un pueblo que quiere ser parte de estas decisiones", remarcaron.

amigos-del-oceano

La organización Amigos del Océano entregó firmas contra las prospección sísmica en la costa uruguaya.

"Es una petición formal a la Presidencia y al ministro de Ambiente, para que no se realicen las prospecciones sísmicas en búsqueda de petróleo en las costas uruguayas. Es una actividad que nos preocupa muchísimo, somos familias de la Costa, que viven del turismo, de la pesca, y muchísimas veces queremos tener un sano medioambiente. Queremos unas costas sanas, no queremos encontraron con situaciones como las de agosto, que se encontró hidrocarburo en otras playas, y no obtuvimos respuesta", denunciaron los activistas.

Pablo Pereira, que integra la organización, dijo que desde la sociedad civil se quiere participar de la decisión. "Somos un pueblo que quiere ser parte de estas decisiones", remarcó.

"Vemos una preocupación a nivel turístico. Nadie quiere venir a veranear viendo plataformas petroleras de fondo, también entendemos que la aparición de hidrocarburos que hubo en agosto, si hubiese pasado en pleno verano hubiese sido una muy mala imagen para Uruguay natural que sigue intentando sobrevivir. También vemos una problemática en la pesca, en muchos pescadores artesanales, y que es una manera de vivir para todos", sostuvo.

Piden una reunión con el ministro de Ambiente Edgardo Ortuño y con el presidente de la República, Yamandú Orsi.

