Oposición reclama a Orsi explicaciones sobre deuda y presuntas irregularidades en su casa de Salinas

La oposición le reclamó explicaciones al presidente Orsi tras la información publicada este lunes sobre una deuda que tenía con el Impuesto de Primaria en su casa de Salinas, en Canelones, y que pagó tras ser consultado al respecto por el periodista de radio Carve que hizo el informe.

En ese mismo informe se dio cuenta de obras realizadas en la vivienda del mandatario, entre 2018 y 2019, cuando era intendente de Canelones, y que no habrían sido declaradas a la Dirección Nacional de Catastro.

El senador y secretario general del Partido Colorado Andrés Ojeda dijo que el tema fue analizado este lunes en la sesión del Comité Ejecutivo Nacional, y que allí se resolvió como primera medida pedirle explicaciones públicas al presidente Orsi.

“El presidente debe explicar. Esta información no puede quedar al barrer sin mayores explicaciones. El presidente debe explicar y en lo posible no a través de un video pregrabado, si no en una conferencia de prensa, respondiendo las preguntas de los periodistas”, dijo Ojeda.

“No pretendo dramatiza el tema de más, ni mucho menos, pero sí creo que la ciudadanía merece explicaciones”, dijo el senador y excandidato a la Presidencia.

También señaló que olvidarse de pagar un impuesto “no es tan grave”, pero “subdeclarar determinadas obras” sí, porque “implican una subtributación”.

“Cuando hay sembrada una sospecha de esta magnitud se impone que el presidente de la República de explicaciones. Hasta ahí llegamos hoy, verán que fuimos muy mesurados, no hemos salido a buscar sangre salvajemente”, concluyó.

Partido Nacional

Por su parte, el presidente del Directorio del Partido Nacional Álvaro Delgado, dijo que “en el caso que sea cierto, es otro hecho bochornoso más”.

“Cuando uno es presidente de la República, es el primer ciudadano del país, y tiene más obligaciones que derechos, y tiene que dar el ejemplo, en lo político, en lo ético y en el cuidado institucional. Y este tipo de cosas dan por tierra todo esto”, dijo Delgado, y agregó: “No se está cuidando la institucionalidad. ¿Quién no la está cuidando? En primer lugar el presidente de la República”.

Delgado dijo que le encargó a la bancada parlamentaria que haga pedidos de informes a distintos organismo “para saber si esto es cierto y cuál es la gravedad del hecho”.

“Me da mucha vergüenza”, aseguró el excandidato presidencial, y concluyó: “Es el presidente quien tiene que dar las explicaciones. Estamos viendo una situación bien compleja del peor gobierno del 85 para acá”.