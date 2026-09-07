Oposición presentó una denuncia penal contra la ministra de Defensa Sandra Lazo por el caso Cardama

Los partidos que integran la Coalición Republicana presentaron finalmente una denuncia penal contra la ministra de Defensa Sandra Lazo por su gestión en el caso Cardama.

El diputado del Partido Nacional Pablo Adala dijo en rueda de prensa este lunes que la denuncia es “contra la ministra Lazo y contra dos funcionarios, llamémosle así, entre comillas bien grandes, dos personas que actuaron sin vínculo funcional durante muchos meses en el Ministerio de Defensa”.

Abdala se refiere a dos dirigentes políticos cercanos a la ministra Lazo que llevaron adelante una investigación interna sobre el contrato con Cardama para la construcción de dos patrulleras oceánicas en el astillero Cardama, de España.

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“Esto es la consecuencia de lo que entendemos es el abuso de poder con el cual actuó la actual administración en todo este tema de las patrulleras, porque claramente hubo una actitud de predeterminación en cuanto a terminar con todo, terminar con el contrato principal”, agregó Abdala, y apuntó: “Una actitud de generarle dificultades a la ejecución de una obra que irónicamente siguieron pagando”.

La respuesta llegó por parte del senador del Frente Amplio Eduardo Brenta, quien aseguró que “la denuncia carece de asidero”. Insistió en que el proceso de contrato con Cardama derivó en un “intento de fraude”.