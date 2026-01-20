Oposición cuestiona en la Comisión Permanente al ministro de Ambiente por mayor costo en obras que sustituyen a Arazatí

La Comisión Permanente del Parlamento se reúne este martes para recibir explicaciones del ministro de Ambiente Edgardo Ortuño y el presidente de OSE Pablo Ferreri sobre las obras para el agua potable y el saneamiento que sustituyen al proyecto Arazatí, creado por el gobierno de Lacalle Pou.

El diputado del Partido Nacional Juan Martín Rodríguez fue quien presentó en sala el cuestionamiento a las autoridades del gobierno, y en su planteó señaló que entre agosto y diciembre del año pasado el costo de las obras totales aumento en 40 millones de dólares.

Rodríguez recordó que la nueva planta potabilizadora en Aguas Corrientes (Canelones), y la nueva toma de agua en el arroyo Solís con su planta potabilizadora, costaría 215 millones de dólares, según las cifras presentadas por el gobierno en agosto del año pasado.

Sin embargo, dijo Rodríguez, "cuatro meses después, en diciembre, ya costaba 40 millones de dólares más".

