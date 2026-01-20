RECIBÍ EL NEWSLETTER
EN VIVO

Oposición cuestiona en la Comisión Permanente al ministro de Ambiente por mayor costo en obras que sustituyen a Arazatí

El ministro de Ambiente Edgardo Ortuño y el presidente de OSE Pablo Ferreri comparecen ante la Comisión Permanente por las obras de agua potable y saneamiento que sustituyen al proyecto Arazatí.

Ortuño-parlamento-enero

La Comisión Permanente del Parlamento se reúne este martes para recibir explicaciones del ministro de Ambiente Edgardo Ortuño y el presidente de OSE Pablo Ferreri sobre las obras para el agua potable y el saneamiento que sustituyen al proyecto Arazatí, creado por el gobierno de Lacalle Pou.

El diputado del Partido Nacional Juan Martín Rodríguez fue quien presentó en sala el cuestionamiento a las autoridades del gobierno, y en su planteó señaló que entre agosto y diciembre del año pasado el costo de las obras totales aumento en 40 millones de dólares.

Rodríguez recordó que la nueva planta potabilizadora en Aguas Corrientes (Canelones), y la nueva toma de agua en el arroyo Solís con su planta potabilizadora, costaría 215 millones de dólares, según las cifras presentadas por el gobierno en agosto del año pasado.

Sin embargo, dijo Rodríguez, “cuatro meses después, en diciembre, ya costaba 40 millones de dólares más”.

Siga aquí en vivo el debate en el Parlamento:

Embed

Temas de la nota

Lo más visto

Noruega se prepara para una eventual guerra y notifica a miles de propietarios que puede confiscar sus bienes
TENSIÓN EN EUROPA

Noruega se prepara para una eventual guerra y notifica a miles de propietarios que puede confiscar sus bienes
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Nubel Cisneros anunció 10 días con mucho calor, libres de lluvias y que en el norte la térmica puede llegar a 50°
CIUDAD DE FLORIDA

Florida: hallan muerta en su casa a la mujer que mató a tiros al perro de su sobrino
fue detenido

Cordón: sin mediar palabra, apuñaló a dos personas en situación de calle; quedó registrado en cámaras
CANELONES

"Cuando me volteé por el sonido de la rueda, ya lo tenía en frente", dijo una de las víctimas del siniestro de Toledo

Te puede interesar

Foto: AFP. Incendios sin control en Chile.
GOBIERNO

Unos 40 bomberos uruguayos irán a Chile tras pedido de apoyo por incendios en Ñuble y Biobío, informó Orsi
Al menos 15 heridos tras choque de tren con un muro caído en las vías de Barcelona
REGIÓN DE CATALUÑA

Al menos 15 heridos tras choque de tren con un muro caído en las vías de Barcelona
Imputaron a dos argentinos que fugaron de un siniestro en diciembre y fueron detenidos este lunes en Migraciones
RÍO NEGRO

Imputaron a dos argentinos que fugaron de un siniestro en diciembre y fueron detenidos este lunes en Migraciones

Dejá tu comentario