Operativo de seguridad para el clásico: ¿qué pueden ingresar los hinchas de Peñarol al estadio?

El Ministerio del Interior afirmó que este miércoles a las 21:00 horas comenzó a patrullar la zona para verificar "que no existan situaciones que puedan dificultar el normal desarrollo de las actividades".

En las primeras horas de la mañana del viernes, la Policía realizarán inspecciones en el estadio y alrededores. En el operativo participarán 900 policías.

No habrá zona de exlclusión vehicular para no cortar las rutas, pero se hará una canalización de vehículos; se prevé que haya un enlentecimiento en la zona y las autoridades piden evitar la zona a quienes no concurran al partido.

"Una vez finalizado el partido se acompañará la salida del público del estadio y se realizará un control y acompañamiento de algunas líneas de ómnibus", señaló Interior.

¿Qué se puede ingresar al estadio?

Los hinchas de Peñarol podrán ingresar al estadio con:

- Radios portátiles con pilas chicas (AA – AAA).

- De acuerdo a las condiciones climáticas, paraguas sin punta.

- Bombos, tambores o redoblantes con lonja transparente (de acuerdo a las condiciones de control y registro para el ingreso coordinadas previamente).

- Banderas de hasta 2mx1m con caño de plástico hueco, flexible y de diámetro no mayor a 1cm, y que no tenga los extremos tapados. Las banderas tampoco podrán unirse entre sí para formar una más grande.

- Termo y mate.

- Carteras, bandoleras, mochilas, bolsos y riñoneras.

image.png

No podrán ingresar con:

- Fuegos artificiales y bengalas o cualquier tipo de pirotecnia.

- Bebidas alcohólicas.

- Elementos que puedan resultar ofensivos.

- Objetos que puedan utilizarse como armas, causar daños, lesiones o usarse como proyectiles.

- Material racista, xenófobo, político que pueda incitar a la violencia.

- Objetos que incrementen el riesgo de incendio o sean peligrosos para la salud.

- Animales, salvo los de asistencia de personas discapacitadas.

- Papel picado.