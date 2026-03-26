Operativo por red de drogas termina con 34 condenados en Colonia; delincuentes lideraban desde la cárcel

Un operativo policial denominado Anfisbena derivó en 31 allanamientos en Colonia , Montevideo, Durazno, Río Negro y Canelones, y culminó con la condena de 34 personas por distintos delitos vinculados al narcotráfico y otros delitos.

La investigación se inició a partir de un homicidio ocurrido el 31 de octubre de 2025 en Colonia. Tras ese crimen, la Jefatura de Policía de Colonia detuvo y logró la condena de dos hombres. A partir de ese caso, se detectó que el episodio estaba relacionado con la venta de drogas y se avanzó sobre una red más amplia que operaba en distintos departamentos.

Según la investigación, presos dirigían la organización desde varias cárceles del país, coordinando la venta y distribución de drogas. El análisis de celulares incautados a reclusos y a un detenido en noviembre de 2025 permitió confirmar su participación en la estructura.

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Con esa información, la Justicia ordenó los allanamientos simultáneos que terminaron con la detención de 38 personas. Luego, la Justicia condenó a 31 mayores de edad por delitos como comercialización y transporte de drogas, asistencia al narcotráfico, asociación para delinquir, lavado de activos, hurto, violación de domicilio y tráfico de armas y municiones. Las penas van desde 6 meses hasta 5 años de prisión efectiva.

Además, tres menores fueron condenados por suministro de drogas, con medidas socioeducativas por 12 meses, que incluyen internación en dependencias del Inisa y acompañamiento del INAU.

La investigación, que llevó unos seis meses, permitió identificar a tres organizaciones criminales que operaban desde el Penal de Libertad, el ex Comcar y la Cárcel de Mujeres.

Durante los procedimientos también se incautaron armas, drogas, vehículos y celulares.