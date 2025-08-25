Operativo por Noche de la Nostalgia en Maldonado: 27 test de alcoholemia positivos y casi 140 multas

Durante la noche del domingo y madrugada del lunes fueron inspeccionados 1.813 vehículos en el departamento de Maldonado, durante el operativo por la Noche de la Nostalgia . De ese total hubo 139 multas aplicadas y 61 vehículos retenidos, informó la intendencia.

Y agregó que hubo un accidente de tránsito, saldo de la Noche de la Nostalgia, con un lesionado.

Los inspectores hicieron 1.796 exámenes de alcoholemia y 27 de ellas fueron positivas (1,5%).

En cuanto a los controles relacionados con el consumo de sustancias (THC) 6 tuvieron un resultado positivo de un total de 26 (23%).

Se retuvieron 61 vehículos (39 motos y 22 autos). Se aplicaron 139 multas, de las cuales 27 fueron con documentación retenida.

Durante la noche tuvo lugar un siniestro vial con 1 lesionado.

Respecto al transporte pesado, hubo 11 vehículos inspeccionados y uno de ellos sancionado.

La intendencia dispuso 240 inspectores para el operativo, que abarcó todo el departamento, sostuvo.