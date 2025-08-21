Operativo por frío alcanzó esta semana cifra récord de asistencias: fueron casi 3.000

El Sistema Nacional de Emergencias ( Sinae ) informó que en la noche del martes –incluye madrugada del miércoles– fueron atendidas 2.972 personas durante el operativo por personas en calle, ante la alerta roja de frío decretada semanas atrás.

Es un récord de asistencia a las personas desde que comenzaron los operativos por el invierno. Eso indica que fueron sacados de la calle y llevados a refugios o centros de evacuación.

De ese total, 2.406 personas fueron atendidas en refugios del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y 566 en centros de evacuación.

De los 2.406 asistidos en refugios 1.541 fueron de Montevideo y 865 del interior del país. En tanto, de las 566 personas atendidas en los centros de evacuación, 439 fueron de la capital y 127 del interior.

La semana estuvo marcada por un descenso importante de la temperatura, llegando en algunas zonas a 5°C. Los vientos hicieron que las sensaciones térmicas bajaran.