Operativo antidrogas en Paraguay logró detener a cuatro personas vinculadas con Sebastián Marset

Se trata del oficial de la Fuerza Aérea, Virgilio del Valle; el exjugador de futsal de Cerro Porteño, Luis Molinas; Cindy Paralta y Álvaro Enrique Cáceres Cabrera. Hay varios prófugos.

El operativo Nexus 2 dejó hasta el momento cuatro personas detenidas y cinco prófugas, según confirmaron las autoridades paraguayas.

La fiscal Ingrid Cubilla informó que en las últimas horas se puso a disposición de la Justicia al oficial de la Fuerza Aérea, Virgilio del Valle, bajo la sospecha de colaborar con el narco uruguayo Sebastián Marset, elevando a cuatro el número de detenidos.

Previamente, habían sido arrestados Luis Molinas, exjugador de futsal de Cerro Porteño, Cindy Paralta y Álvaro Enrique Cáceres Cabrera.

La investigación involucra a exfutbolistas y a un empresario deportivo.

Entre los prófugos, se encuentran el exarquero de Olimpia, Víctor Hugo Centurión, y el dirigente deportivo Dionisio Cáceres.

