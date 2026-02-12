RECIBÍ EL NEWSLETTER
Operación Vasta: tres condenados y un imputado por delitos vinculados a contrabando y suministro de drogas

El operativo terminó con la incautación de dinero, drogas, vehículos, celulares y prendas de vestir en Rivera.

La Operación Vasta realizada en Rivera terminó con la detención de 7 personas, entre ellas 2 exfuncionarios policiales y un funcionario policial en actividad.

Tres de los involucrados fueron condenados por los delitos de suministro de sustancias estupefacientes, contrabando y receptación de implementos de uso policial, con penas que van desde prisión domiciliaria de hasta 2 años y 9 meses de penitenciaría.

El Juzgado de Primera Instancia de Rivera de 1° Turno dispuso la condena de C.E.A.S. como autor penalmente responsable de un delito de contrabando, un delito de receptación de implementos de uso policial y un delito de suministro de sustancia estupefaciente prohibida, en grado de acto preparatorio, todo en régimen de reiteración real; deberá cumplir la pena de 2 años y 9 meses de prisión.

Otro de los individuos de iniciales J.C.R. fue condenado como autor penalmente responsable de un delito de suministro de sustancia estupefaciente prohibida, a la pena de 2 años y 6 meses de prisión.

También fue condenado C.R.S.S. como autor penalmente responsable de un delito de contrabando; deberá cumplir la pena de 10 meses de prisión.

Respecto al imputado de iniciales I.M.S., cumplirá arresto domiciliario por el plazo de 120 días, mientras continúa la investigación.

En lo que respecta a los restantes detenidos, la Justicia dispuso su libertad.

Los efectivos incautaron 9 cajas conteniendo fardos de cajillas de cigarrillos, totalizando 449 cartones, prendas varias de uniforme policial, carné policial, 3,4 gramos de sustancia blanca (cocaína), 7.300 dólares, 136.000 pesos, 71 dólares, 7.000 pesos argentinos, 1 camioneta y 14 teléfonos celulares.

