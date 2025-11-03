RECIBÍ EL NEWSLETTER
ASENTAMIENTO LOS EUCALIPTOS

Operación Himalaya: demolieron una vivienda donde incautaron droga, arma y municiones en Maldonado

En la casa demolida, la Policía había encontrado unos 5 kilos de droga, entre cocaína y marihuana. La decisión de demoler la vivienda es para "recuperación de espacios de convivencia comunitaria".

vivienda-demolida-los-eucaliptos

En el marco de nuevas actuaciones por la operación antidrogas Himalaya, la Policía de Maldonado logró incautar con la intervención de uno de sus canes 5 kilos de droga -dos ladrillos y medio de cocaína, cuatro ladrillos de marihuana-, un revólver calibre 22, cuatro cargadores para pistola 9 mm, más de 1.000 cartuchos de diversos calibres, cuatro handys y un binocular.

Distintos procedimientos por este caso se habían realizado en la semana anterior y en esta ocasión no hubo personas detenidas.

La brigada de personal antinarcóticos realizó un allanamiento en una vivienda del barrio Los Eucaliptos, donde fueron incautados los últimos elementos que son parte de la investigación, y se dispuso demoler la casa, de condiciones precarias, en un trabajo conjunto entre la brigada Antidrogas y la Intendencia de Maldonado.

"La destrucción se realizó como parte de las estrategias de prevención situacional y recuperación de espacios para la convivencia comunitaria, continuando con las acciones permanentes orientadas a desarticular focos delictivos y mejorar las condiciones de seguridad en la zona", señala un comunicado del Ministerio del Interior.

