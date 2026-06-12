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ALLANAMIENTOS

Operación Greta en San Carlos: dos imputados y la incautación de droga, vehículos, celulares y dinero

La Policía de Maldonado llevó adelante varios allanamientos que permitieron la detención de dos hombres y elementos de interés para la investigación; ambos cumplirán prisión preventiva por 180 días.

Ministerio del Interior

Ministerio del Interior

Tres personas fueron imputadas en el marco de la Operación Greta en el departamento de Maldonado.

La Justicia dispuso que el hombre de iniciales F.J.D.D, de 24 años, cumpla prisión preventiva por el plazo de 180 días por la presunta comisión de un delito continuado de suministro de sustancias estupefacientes prohibidas, en calidad de autor.

Por su parte, J.D.T.C., de 36 años, fue imputado por la presunta comisión de un delito de negociación de sustancias estupefacientes prohibidas, en calidad de autor; deberá cumplir 180 días de prisión preventiva mientras continúa la investigación.

dos hombres con antecedentes detenidos en operativo antidrogas en la ciudad de san carlos
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Dos hombres con antecedentes detenidos en operativo antidrogas en la ciudad de San Carlos

Personal del Área de Investigaciones de Zona Operacional III, en coordinación con la Fiscalía de 4º Turno, realizaron 8 allanamientos en la ciudad de San Carlos.

Con el apoyo del Grupo de Reserva Táctica (GRT), la Guardia Republicana, la Brigada Departamental Antidrogas, CEVDG III, la Seccional 2ª y el Departamento de Hechos Complejos, lograron la detención de los dos hombres, ambos poseedores de antecedentes penales.

En los allanamientos, la Policía incautó sustancias estupefacientes, entre ellas sustancia vegetal, dos recipientes con cogollos de marihuana y restos de sustancia blanca (a espera de reactivo), teléfonos celulares, cámaras de videovigilancia, una camioneta BMW X5, una motocicleta Honda Wave modelo 2026, un visor nocturno, la suma de $1.020 y otros elementos de interés para la investigación.

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