ONG Bastet solicita colaboración para tratamientos de gatos rescatados en vivienda abandonada del Centro

La ONG Bastet solicita la colaboración para los tratamientos que deben realizar con los gatos rescatados el viernes pasado de la vivienda abandona ubicada en Andes y Paysandú, en el Centro de Montevideo.

Natalia Bourdiel dijo a Subrayado que los animales estarán en adopción en poco tiempo ya que al momento les están realizando los análisis correspondientes y las castraciones porque estaban todos sin castrar.

Desde la ONG solicitan pipetas, desparasitantes, ración, además de padrinos y madrinas que aportarán con una mensualidad hasta que sean adoptados.

Consultada sobre si el Instituto de Bienestar Animal se comunicó con ellos, Natalia indicó que en un principio les ofrecieron castraciones, pero como siempre trabajan con una veterinaria de cabecera y confían mucho en ella, prefirieron hacerlo con dicha profesional. "Nos ofrecieron en la castración poder chipiarlos y que queden a nuestro nombre y que cuando se vayan en adopción se cambiará", explicó.

Natalia, contó que son 27 los gatos rescatados que estaban abandonados en el apartamento. El pasado viernes en horas de la mañana fueron al lugar y se llevaron 19, 2 al Telizia Cat Café y 6 a Salvando Ángeles Callejeros, el resto están en la chacra de la ONG en Santa Rosa.

"El apartamento estaba en unas condiciones horribles. Tengamos en cuenta que estos gatos hacía un año que estaban ahí adentro y desde marzo nadie entraba a limpiar. Nos dijeron que iba alguien diariamente a dejar comida, pero nadie entraba a limpiar. A la entrada había 5 centímetros de materia fecal", relató.

Los interesados pueden contactarse al 097 949 200 o vía redes sociales en @Bastetrescate.