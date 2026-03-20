Once personas fueron detenidas en una operación en bocas de drogas en La Teja; hay tres menores

La Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas con apoyo de la Dirección General de Operaciones Especiales (DIGOE) realizó tres allanamientos en bocas de venta de drogas que funcionaban en el barrio La Teja en los que detuvo a 11 personas.

En las edificaciones, los policías encontraron tres revólveres, dos de ellos calibre 22, una escopeta y dos pistolas calibre 9 mm y otra calibre 22. Además, incautaron envoltorios de pasta base, una tobillera electrónica, cámaras de videovigilancia, dinero, celulares y municiones.

Entre los 11 detenidos, hay tres que son menores de edad, uno de ellos estaba requerido y otro fue derivado a dependencias del Inisa. Todos quedaron a disposición de la Fiscalía de Estupefacientes de 2º turno para resolver su situación judicial.

El día anterior, la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas había montado otro operativo pero en el Cerro de Montevideo con el objetivo de desarticular bocas de drogas también en ese barrio. En esa oportunidad fueron detenidas cinco personas.

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