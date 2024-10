Ojeda: "Nos tiraron una bomba de bots grotesca para que pareciera nuestra. No contraté nada"

"No saben qué tirarnos ya. Nos tiraron una bomba de bots grotesca y burda para que pareciera nuestra. Ya no saben qué tirarnos. El tema es que nos pegan y no bajamos en la encuesta. Siempre que nos han pegado hemos crecido así que, que nos sigan pegando, porque nos van a hacer ganar", expresó este domingo al ser consultado por Subrayado.